Мать Рабьо: "Решение об уходе из "ПСЖ" является твердым и окончательным"

Мать полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо Вероника заявил, что ее сын точно уйдет из парижского клуба. Ранее игрок отказался подписывать новый контракт с парижанами, поэтому был выведен из основного состава.

- Решение уйти является твердым и окончательным, - цитирует RTL Веронику Рабьо . - Ситуация на этой неделе полностью ухудшилась, поэтому назад пути нет.

СМИ: Рабьо согласовал переход в "Барселону" //

Рабьо отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ" и выведен из основного состава команды