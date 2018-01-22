Маркиньюс: "Ничья была бы более справедливым результатом"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс считает, что ничья была бы более справедливым результатом в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2). Также он отметил, что даже вдесятером парижане могли выиграть.

– Думаю, что ничья была бы более справедливым результатом, но это футбол, – цитирует пресс-служба клуба Маркиньюса. – "Лиону" удалось забить второй мяч. Мы должны играть лучше, мы это осознаем и будем работать. Удаление? Играть вдесятером трудно, но в прошлом мы уже выходили победителями из такой ситуации. Даже в меньшинстве мы попытались играть на победу, но "Лиону" удалось забить гол в последнюю минуту. Обидно проигрывать так... В первом тайме мы были лучшие, они ударили всего один раз и забили.