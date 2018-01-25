Французский полузащитник Флоран Малуда стал игроком "Дифферданжа", информирует официальный сайт клуба из Люксембурга. Ранее 37-летний хавбек выступал за индийский "Дели Динамос". Его футболист покинул 1 июля прошлого года на правах свободного агента.

Напомним, что Малуда выступал за "Челси" с 2007 по 2013 год. Он трижды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он стал вице-чемпионом мира в 2006 году.

"Дифферданж" занимает седьмое место в чемпионате Люксембурга.