Максвелл провел 200-й матч за "ПСЖ"

Матч 24-го тура лиги 1 против "Лилля" (2:1) стал для защитника "ПСЖ" Максвелла 200-м в футболке парижской команды, сообщает пресс-служба клуба. Бразилец, которому в прошлом месяце исполнилось 35 лет, с 2012 года выступает за парижан. Примечателен тот факт, что в своих предыдущих командах он ни разу не достигал подобной отметки.

- Никогда не забуду свой 200-й матч за "ПСЖ"! - приводит пресс-служба клуба слова Максвелла. - Думаю, что сегодня мы играли хорошо. Было очень трудно найти шансы для взятия ворот, потому что соперник хорошо защищался. Когда мы пропустили, у нас не было много времени, но мы показали много желания и мужества, и нам удалось забить второй гол. Это было здорово! "ПСЖ" должен продолжать побеждать, чтобы сохранить давление на "Монако". У нас нет права на ошибку.