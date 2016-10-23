Люсьен Фавр: "Здорово, что "Ницца" остается непобедимой"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Метцем" (4:2). Отметим, что хет-трик в поединке оформил форвард "Ниццы" Алласан Плеа.

– Это заслуженный результат, хотя было сложно, – цитирует L’Equipe Фавра. – Мы играли хорошо. Здорово, что удалось перехитрить противника, хотя мы допускали много потерь. Команда продолжала атаковать постоянно. При счете 2:2 мои игроки хорошо себя проявили. Здорово, что мы еще не проигрывали в чемпионате. Работаем над этим. Плеа? У него огромный потенциал. Но его нужно еще раскрыть.

Напомним, что лидирующая в лиге 1 "Ницца" играет в одной группе с "Краснодаром" в Лиге Европы.