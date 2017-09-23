"Лион" упустил победу над "Дижоном" в дебютном матче 16-летнего Геббельса

"Лион" и "Дижон" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Франции. В составе лионцев появился 16-летний нападающий Виллем Геббельс, для которого игра стала первой на высшем уровне. 16 лет ему исполнилось только в августе этого года.

В другом поединке "Кан" одолел "Амьен", в составе проигравшей команды появились бывший форвард "Краснодара" Муса Конате и Ласина Траоре, игравший в "Кубани", "Анжи" и ЦСКА.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

"Метц" - "Труа" - 0:1 (0:0)

Гол: Грансир, 90.

"Кан" - "Амьен" - 1:0 (0:0)

Гол: Сантини, 54 - с пенальти.

"Лион" - "Дижон" - 3:3 (1:1)

Голы: Фекир, 20 (1:0). Слити, 23 - с пенальти (1:1). Шека, 52 (1:2). Ауа, 60 (2:2). Диас, 63 - с пенальти (3:2). Ямбере, 65 (3:3).

"Бордо" - "Генгам" - 3:1 (1:0)

Голы: Камано, 31 (1:0). Салибюр, 46 (1:1). Менди, 75 (2:1). Кафу, 90+2 (3:1).