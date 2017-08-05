"Лион" разгромил "Страсбур", "Сент-Этьен" выиграл у "Ниццы"

"Сент-Этьен" на своем поле выиграл у "Ниццы" в матче 1-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Лион" разгромил "Страсбур", забив 4 гола, "Монпелье" одолел "Кан", "Труа" и "Ренн" обменялись голами, а "Генгам" одержал волевую победу над "Метцем".

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

"Труа" - "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Грансир, 46 (1:0). Телль, 69 (1:1).

Судья: Абед.

"Сент-Этьен" - "Ницца" - 1:0 (1:0)

Гол: Бамба, 4.

Судья: Летексье.

"Лион" - "Страсбур" - 4:0 (1:0)

Голы: Диас, 23 (1:0). Фекир, 59 - с пенальти (2:0). Диас, 61 (3:0). Фекир, 90+1 (4:0).

Судья: Бюке.

"Метц" - "Генгам" - 1:3 (1:1)

Голы: Ру, 14 (1:0). Бриан, 39 - с пенальти (1:1). Блас, 70 (1:2). Диалло, 84 (1:3).

Судья: Мигельгорри.

"Монпелье" - "Кан" - 1:0 (0:0)

Гол: Камара, 58.

Судья: Леонар.