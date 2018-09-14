"Лион" продлил контракт с Ндомбеле

"Лион" объявил о подписании контракта с полузащитником Танги Ндомбеле. 21-летний француз поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2023 года. Летом игроком интересовались английские клебы.

Ндомбеле перебрался в "Лион" в 2017 году из "Амьена" на правах аренды, а в конце прошлого сезона клуб выкупил трансфер игрока. За "ткачей" француз сыграл в 51 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.