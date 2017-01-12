"Лилль" проявляет интерес к Это'О?

Потенциальный владелец "Лилля" Жерар Лопес в конце декабря связался с нападающим "Антальяспора" Самюэлем Это'О, чтобы оценить его интерес к возможному переезду во Францию, сообщает France Football. Камерунец выразил свою готовность перейти в состав "догов". Несмотря на это, конкретное предложение французы готовы сделать после того, как команду возглавит новый тренер. Ожидается, что в ближайшие дни им станет Марсело Бьелса.

В этом сезоне Это'О провел 13 матчей в составе "Антальяспора", в которых забил пять мячей. Ранее форвард выступал за "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон" и "Сампдорию".