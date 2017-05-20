Леонарду Жардим: "В этом сезоне фаворит немного отвлекся"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что его команда провела невероятный сезон, став чемпионом Франции. По его словам, поспособствовали успеху монегасков ошибки "ПСЖ".

– В этом сезоне фаворит немного отвлекся, – цитирует SIC Жардима. – Мы провели сенсационный сезон и только таким образом выиграли титул. "Монако" провел выдающийся сезон, а "ПСЖ" – менее успешный. Нужно отдать должное игрокам "Монако", которые с точки зрения статистики были исключительны.

В футболе есть два способа построения конкурентоспособной команды. Один заключается во вложении денег. И этот способ работает, потому что деньги всегда позволяют покупать лучших. А есть способ построения команды за три – четыре года. Нужно ценить игроков, жить командой, чтобы расти с ней.