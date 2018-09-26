Леонарду Жардим: "Причин неудач "Монако" много"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Анже" в 7-м туре чемпионата Франции (0:1) отметил, что есть много причин неудачного старта. Тем не менее, он надеется, что удастся исправиться в пятницу.

- Это очень трудное начало чемпионата для "Монако" по разным причинам: травмы, интернациональным встречам, уровню подготовки, качеству газона, - цитирует L'Equipe Жардим. - Но я здесь не для того, что чтобы объяснять причины. Основная причина - отсутствие очков. Против "Атлетико" и "Нима" мы увидели способную команду. Сегодня я разочарован. Главным образом из-за первого тайма. Команда не играла с должным отношением. Существуют также другие проблемы.

Я говорил игрокам перед матчем: "Нет давления, пусть все играют в свой футбол". Фанаты недовольны. Это нормально. Мы должны играть лучше и отреагировать в матче против "Сент-Этьена".