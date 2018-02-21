01:55 | Футбол — Франция

Клаудио Раньери: "Попрошу расторгнуть контракт с "Нантом", если пригласят в сборную Италии"


Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери признался, что готов покинуть французский клуб ради работы в сборной Италии. Ранее в СМИ появилась информация, что 66-летний итальянец может возглавить национальную команду.

- Любой итальянский тренер будет готов работать со сборной Италии, – цитирует Sky Sport Italia Раньери. - У меня есть контракт с "Нантом" на 2 года, и я не получал никаких предложений, поэтому ничего не могу сказать. Но если со мной свяжутся по поводы работы со сборной Италии, я подойду к президенту "Нанта" и попрошу расторгнуть контракт.

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