10:09 | Футбол — Франция

Клаудио Раньери: "Конечно, я продолжу тренировать. Жду предложений от интересных проектов"


Итальянский тренер Клаудио Раньери сказал, что он намерен продолжать карьеру. Специалист покинул "Нант" по окончании сезона.

- Сейчас я в отпуске. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует тренера Football Italia. - Если будут предложения от интересных проектов, я их рассмотрю. Продолжу ли я тренировать? Конечно! Это моя жизнь.

Под руководством 66-летнего итальянца "Нант" в завершившемся сезоне занял девятое место.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2017-2018/

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