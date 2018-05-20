Клаудио Раньери: "Конечно, я продолжу тренировать. Жду предложений от интересных проектов"

Итальянский тренер Клаудио Раньери сказал, что он намерен продолжать карьеру. Специалист покинул "Нант" по окончании сезона.

- Сейчас я в отпуске. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует тренера Football Italia. - Если будут предложения от интересных проектов, я их рассмотрю. Продолжу ли я тренировать? Конечно! Это моя жизнь.

Под руководством 66-летнего итальянца "Нант" в завершившемся сезоне занял девятое место.