Клаудио Раньери: "Когда Доменек говорит о театре, я могу его послушать. Но не о футболе"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери ответил на иронию со стороны экс-наставника сборной Франции Раймона Доменека. Француз пошутил над словами Раньери, который обещал поставить автобус перед воротами команды в матче с "ПСЖ", но "Нант" проиграл со счетом 1:4.

– Самый лучший автобус, который я знаю, ставил Доменек, – цитирует L’Equipe Раньери. – Забавно, что он иронизирует по поводу других тренеров. Невероятно, что этот человек возглавлял сборную Франции. А этика? Когда он рассуждает о театре, я могу его послушать. Но его слова о футболе – никогда.