 Кевин Трапп: "Все говорят о неудачном сезоне "ПСЖ", но я думаю, что все не совсем так". ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:07 | ФУТБОЛ — Франция

Кевин Трапп: "Все говорят о неудачном сезоне "ПСЖ", но я думаю, что все не совсем так"

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Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп не видит большой проблемы в том, что парижанам не удалось стать чемпионами в нынешнем сезоне. По его словам, команда все равно удачно отыграла.

– Все говорят о неудачном сезоне, но я думаю, что все не совсем так, – цитирует Le Figaro Траппа. – Конечно, мы разочарованы, что не стали чемпионами. Наша цель – три или четыре титула в сезоне. Но такое бывает, иногда случаются осечки. Впервые за четыре или пять лет это случилось. "Монако" провел необыкновенный сезон, а мы должны смотреть вперед.

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