Кевин Трапп: "Все говорят о неудачном сезоне "ПСЖ", но я думаю, что все не совсем так"

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп не видит большой проблемы в том, что парижанам не удалось стать чемпионами в нынешнем сезоне. По его словам, команда все равно удачно отыграла.

– Все говорят о неудачном сезоне, но я думаю, что все не совсем так, – цитирует Le Figaro Траппа. – Конечно, мы разочарованы, что не стали чемпионами. Наша цель – три или четыре титула в сезоне. Но такое бывает, иногда случаются осечки. Впервые за четыре или пять лет это случилось. "Монако" провел необыкновенный сезон, а мы должны смотреть вперед.