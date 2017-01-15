"Кан" дома обыграл "Лион"

"Кан" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл "Лион" – 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Иван Сантини. Оба гола "Лиона" забил форвард Александр Ляказетт.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Кан" - "Лион" - 3:2 (2:2)

Голы: Корне, 8 - в свои ворота (1:0). Сантини, 29 - с пенальти (2:0). Ляказетт, 35 - с пенальти (2:1). Ляказетт, 45 (2:2). Сантини, 61 (3:2).

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере, Делаплас, Адеоти, Роделен, Сантини, Карамо (Базиль, 74).

"Лион": Антони Лопеш, Морель (Рыбус, 73), Рафаэл да Силва, Янга-Мбива, Диакаби (Тузар, 40), Вальбуэна (Дардер, 73), Гоналон, Фекир, Толиссо, Ляказетт, Корне.

Предупреждения: Гильбер, 1. Диакаби, 38. Сантини, 41. Фекир, 48. Базиль, 84. Рыбус, 87.

Судья: Шнайдер.

15 января. Кан. Стадион Michel d'Ornano.