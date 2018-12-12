Из-за протестов во Франции перенесли матчи "Ницца" - "Сент-Этьен" и "Нант" - "Монпелье"

Во французской Лиге 1 перенесли два матча 18-го тура. На этих выходных между собой не сыграют "Ницца" и "Сент-Этьен", а также "Нант" и "Монпелье".

Это было сделано в связи с текущими протестами в стране против повышения цен на топливо. Даты, когда соперники смогут провести эти матчи, будут определены позднее. Матч "Нант" - "Монпелье" должен был состояться в воскресенье, 15 декабря, в 22:00 мск, а игра между "Ниццей" и "Сент-Этьеном" была запланирована на 14 декабря, на 22:45 по московскому времени.