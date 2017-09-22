Иван Ракитич: "Неймар - один из лучший парней, которых я знаю"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что знает бывшего нападающего каталонской команды Неймара только с лучшей стороны. Бразилец после рекордного перехода в "ПСЖ" конфликтует с уругвайским форвардом парижане Эдинсоном Кавани. Игроки в недавнем матче чемпионата против "Лиона" (0:2) не поделили право пробития пенальти, после чего чуть не подрались в раздевалке.

- Лично для меня он большой человек и один из лучших парней, которых я знаю в футболе, - приводит ВВС слова Ракитича. - Неймар был очень важен для раздевалки "Барселоны". Но он решил покинуть команду, и мы должны уважать этот выбор. Желаю ему удичи и забить много голов в Париже.