Источник: Рыболовлев вернется в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", вернется в Москву, утверждает "Новая газета". 51-летний бизнесмен должен прилететь в столицу России 10 ноября.

6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Напомним, россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в Монако. Что случилось?