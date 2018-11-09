Источник: Рыболовлев вернется в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", вернется в Москву, утверждает "Новая газета". 51-летний бизнесмен должен прилететь в столицу России 10 ноября.
6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.
Напомним, россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.
"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.
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Дополнительная информация
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/09/146657-istochnik-milliarder-rybolovlev-zavtra-vernetsya-v-moskvu