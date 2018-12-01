Игрок "Нанта" обвинил судью в том, что он насмехался над его командой

Защитник "Нанта" Диегу Карлос обвинил судью в насмешках в адрес его команды во время матча чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (0:3). По его словам, арбитр встречи Жером Бризар позволил себе недопустимое высказывание в конце игры, когда игроки "Нанта" просили больше времени добавить.

– Он рассмеялся и сказал: "Вам нужно еще время, чтобы пропустить четвертый мяч?" Удивительно, что судья это себе позволил, – цитирует AFP Карлоса. – Судьи не должны такого говорить. Есть записи с камер – можно проверить, что он говорил.

Арбитр отказался комментировать случившееся, сказав, что есть компетентные органы, которые разберутся в ситуации.