Головина заметили в скандально известном клубе Twiga в Монако

Полузащитник "Монако" Александр Головин был замечен в скандально известном клубе Twiga, располагающемся на территории этого княжества. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля, подписав 5-летний контракт.

Публикация от Новости знаменитостей (@news_zvezd) 17 Авг 2018 в 4:49 PDT

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы.

Отметим, что Головин 8 августа получил травму на тренировке "Монако", выбыв примерно на 3 недели.

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