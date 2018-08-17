18:24 | Футбол — Франция

Головина заметили в скандально известном клубе Twiga в Монако


Полузащитник "Монако"  Александр Головин был замечен в скандально известном клубе Twiga, располагающемся на территории этого княжества. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля, подписав 5-летний контракт.

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы.

Отметим, что Головин 8 августа получил травму на тренировке "Монако", выбыв примерно на 3 недели.

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