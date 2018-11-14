Головин работает только в тренажерном зале и бассейне

Восстановление полузащитника сборной России и "Монако" Александра Головина идет по плану, но пока он ограничивается работой в тренажерном зале и бассейне, информирует "РИА Новости". Отмечается, что утром он занимается в тренажерном зале, во второй половине дня - бассейн. О беговой работе, как и об упражнениях с мячом речи пока нет.

Головин в июле перешел в "Монако" из ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провел за монегасков девять матчей в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В начале ноября полузащитник получил травму правой лодыжки, из-за чего на данный момент не сможет помочь сборной России в матчах с командами Германии и Швеции.