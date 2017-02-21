22:19 | ФУТБОЛ — Франция

Гол Роделена принес "Кану" победу над "Нанси"

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"Кан" с минимальным счетом выиграл у "Нанси" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стал нападающий Ронни Роделен.

Изначально эта игра должна была пройти 22 января, но была перенесена из-за того, что газон на стадионе "Мишель д'Орнано" замерз из-за холодов.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Кан" - "Нанси" - 1:0 (1:0)

Гол: Роделен, 24.

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Мальбранк (Себ, 45+1), Бесса, Фере, Делаплас, Адеоти, Роделен (Нгассаки, 88), Сантини.

"Нанси": Черник, Кюффо, Диань (Хаджи, 86), Мауасса, Бадила, Сету, Педретти, Робик (Кура, 61), Пюйо, Гидилей (Диа, 70), Манданн.

Предупреждения: Педретти, 3. Гидилей, 43. Мауасса, 51. Делаплас, 66. Гильбер, 69. Себ, 73.

Удаление: Мауасса, 78.

Судья: Ренвий.

21 февраля. Кан. Стадион "Мишель д'Орнано".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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