ФИФА начала расследование в отношении жалобы Неймара на "Барселону"

ФИФА начала расследование по поводу жалобы нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует Sky Sports.

Речь идет о невыплате "Барселоной" 25 миллионов евро отцу и агенту 25-летнего бразильца за продление контракта с каталонцами летом 2016 года.

Тогда Неймар подписал новое соглашение сроком на 5 лет – до 2021 года. В итоге в "Барселоне" не захотели платить всю сумму, так как игрок не отработал контракт до конца и был выкуплен "ПСЖ" за 222 миллиона.

Напомним, что "Барселона" также требует взыскать с Неймара 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств.