Фанаты "Сент-Этьена" едва не сорвали матч с "Ренном", проходивший без зрителей

Матч 34-го тура чемпионата Франции между "Сент-Этьеном" и "Ренном" был остановлен из-за нарушения порядка болельщиками хозяев. Встреча должна была пройти без зрителей из-за дисквалификации стадиона "Сент-Этьена", однако во время игры группа фанатов проникла на трибуны. Они стали шумно себя вести, после чего судья принял решение остановить игру и увести команды с поля. Это случилось на 17-й минуте встречи при счете 0:0.

Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер вышел к болельщикам, чтобы попросить их покинуть стадион, что позволит возобновить игру. Уговоры продолжались около десяти минут, после чего фанаты ушли с трибун.