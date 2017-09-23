Фалькао забил 11 голов, сделав 12 ударов в створ

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отметился дублем в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (4:0) и упрочил лидерство в бомбардирской гонке. На счету 31-летнего колумбийца 11 голов. При этом форвард нанес всего 12 ударов в створ ворота соперников.

Кроме того, лучший игрок августа в лиге 1 забил больше голов, чем 17 клубов чемпионата Франции. Только у "ПСЖ" и "Монако" больше забитых мячей, чем у Фалькао (по 21 голу) и столько же у "Лиона" (11).