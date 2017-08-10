Эрнани: "Выбрал "Сент-Этьен" из-за Неймара"

Полузащитник "Зенита" Эрнани, отданный в аренду "Сент-Этьену", подчеркнул, что на его решение переехать во Францию серьезно повлиял трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в "ПСЖ". Капитан сборной Бразилии обошелся руководителям парижского клуба в 222 миллиона евро.

– Безусловно, переход Неймара в "ПСЖ" сыграл огромную роль в моем решении перейти в "Сент-Этьен", – цитирует Vavel Эрнани. – Неймар – звезда мирового футбола, один из лучших игроков в мире. Этот трансфер привлечет еще большее внимание к чемпионату Франции.