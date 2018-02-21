Эмери написал письмо фанатам "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери написал открытое письмо к болельшикам команды. Испанский специалист рассчитывает на поддержку болельщиков в предстоящих двух дерби с "Марселем" и ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

"В большинстве матчей этого сезона "ПСЖ" показал, что может побеждать, особенно на "Парк де Пренс", где мы чувствуем большую силу. "Марсель" и "Реал" знают, что им предстоит приехать в Париж, но они не догадываются, с чем действительно столкнутся. К двум французским класико мы подготовимся основательно, и кроме того, мы будем думать о подготовке к игре с "Реалом". Наша команда всегда выходит на игры с настроем, но на эти встречи он будет даже больше. Мы выложимся по максимуму и не будем думать о прошлом или будущем, только о матче, который будем играть.

С момента своего основания "ПСЖ" обыграл "Марсель" более 20 раз на своем поле... "Парк де Пренс" - наш дом, который мы будем защищать с вами до конца. 25 февраля, 28 февраля и 6 марта - три даты в которые мы будем писать историю "ПСЖ". Вперед, Париж!" - говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте Эмери.