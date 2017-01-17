Эдинсон Кавани: "У меня был шанс вернуться в Италию"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что в прошлом году мог вернуться в чемпионат Италии. 29-летнему уругвайцу не нравилось играть на фланге, но теперь ситуация изменилась, так как тренер использует игрока в центре нападения.

- У меня был шанс вернуться в Италию, - цитирует Corriere Dello Sport Кавани. - В футболе иногда есть вещи, которые находятся вне вашего контроля. В прошлом году я не играл на той позиции, которую люблю, и действовал на фланге. Именно поэтому я рассматривал идею возвращения в серию А. Однако в конце концов я решил остаться в "ПСЖ".