Джибриль Сиссе: "Можно ли меня критиковать за то, что я советовал Вальбуэна быть осторожнее?"

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе отрицает свою причастность к шантажу Матье Вальбуэна. Фигура экс-форварда "Ливерпуля" и "Марселя" не раз называлась французскими СМИ и следствием в связи с этим нашумевшим делом.

– Эта история смехотворна, и мне обидно, – цитирует L’Equipe Сиссе. – Многие компании, с которыми я мог бы сотрудничать, сейчас ждут, чем все закончится. Я точно знаю, что делал, а чего не делал. Я лишь предупредил товарища. Можно ли меня критиковать за то, что я посоветовал Матье быть более осторожным?