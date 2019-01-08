Джанлуиджи Буффон: "Надеюсь поиграть за "ПСЖ" еще один год"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что рассчитывает выступать за этот клуб в течение еще одного года. 40-летний итальянец присоединился к красно-синим 6 июля 2018 года, подписав контракт по схеме "1+1".

- Если "ПСЖ" согласится, то я буду играть еще один год, - приводит слова Буффона Football Italia. - Может показаться странным, что в 40 лет я испытываю больше желаний и амбиций, чем в 20-летнем возрасте.

В текущем сезоне Буффон провел 13 матчей за "ПСЖ" и пропустил 8 голов. Красно-синие занимают 1-е место в чемпионате Франции, имея в активе 47 очков после 17 туров.

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