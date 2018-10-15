Дидье Дешам: "Меня удивили слова Косьельни"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Лорана Косьельни охватили эмоции, когда он сделал заявление о завершении международной карьеры. Игрок "Арсенала" также добавил, что желал Франции поражения на ЧМ-2018, который пропустил из-за травмы.

– Мне передали его слова, – цитирует AFP Дешама. – Мы говорим об игроке, который очень страдал, поскольку не принял участия в чемпионате мира. Я понимаю это огромное разочарование. Но меня удивили его слова, потому что мы все его поддерживали. Я звонил ему, обсуждал с ним его травму, приглашал в команду для подготовки, советовал хирурга. Узнавал о том, в каком он состоянии. Мы с ним недавно говорили. Не буду вдаваться в подробности. Эта ситуация не изменит моего отношения к Косьельни как к игроку и как к человеку. Но когда эмоции захлестывают, трудно их отделять.