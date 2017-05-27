Ди Мария, Кавани, Дракслер - в атаке "ПСЖ" на финал Кубка Франции с "Анже"

Стали известны составы "Анже" и "ПСЖ" на финал Кубка Франции. В атаке команды Унаи Эмери появятся Анхель Ди Мария, Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Анже": Летелье, Тома, Траоре, Мансо, Сиссоко, Сантамария, Мангани, Ндой, Дьедиу, Токо-Экамби, Пепе.

Запасные - Петрич, Суну, Бериго, Капель, Павлович, Тэ, Бамба.

"ПСЖ": Ареола, Орье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Максвелл, Тиагу Мотта, Верратти, Дракслер, Ди Мария, Кавани.

Запасные - Трапп, Пасторе, Лукас, Рабьо, Кимпембе, Ло Сельсо, Гонсалу Гедеш.

Матч "Анже" - "ПСЖ" начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.