Депай сделал хет-трик и вывел "Лион" в Лигу чемпионов

"Лион" одержал волевую победу над "Ниццей" в 38-м туре чемпионата Франции - 3:2. Хет-трик оформил Мемфис Депай. Победа обеспечила "Лиону" место в Лиге чемпионов, вместе с чемпионом страны "ПСЖ" и вице-чемпионом "Монако".

В Лиге Европы сыграют "Марсель", "Ренн" и "Бордо". Из лиги 1 ранее вылетели "Метц" и "Труа", а "Тулуза" заняла 18-е место и сыграет в плей-офф с победителем плей-офф лиги 2.

В элитный дивизион из лиги 2 поднялись "Реймс" и "Ним".

Чемпионат Франции

Лига 1

38-й тур

"Метц" - "Бордо" - 0:4 (0:3)

Голы: Брейтуэйт, 10 (0:1). Малком, 17 (0:2). Камано, 44 (0:3). Де Превиль, 77 (0:4).

"Кан" - "ПСЖ" - 0:0

"Марсель" - "Амьен" - 2:1 (2:1)

Голы: Сансон, 10 (1:0). Митроглу, 18 (2:0). Конате, 30 (2:1).

"Лион" - "Ницца" - 3:2 (0:1)

Голы: Плеа, 18 (0:1). Депай, 48 (1:1). Депай, 65 (2:1). Депай, 86 (3:1). Плеа, 88 (3:2).

"Труа" - "Монако" - 0:3 (0:1)

Голы: Маркуш Лопеш, 22 (0:1). Маркуш Лопеш, 71 (0:2). Мбула, 90+3 (0:3).

"Нант" - "Страсбур" - 1:0 (1:0)

Гол: Дюбуа, 32.

"Тулуза" - "Генгам" - 2:1 (0:0)

Голы: Градель, 59 (1:0). Саного, 63 (2:0). Гренье, 66 (2:1).

"Ренн" - "Монпелье" - 1:1 (1:1)

Голы: Юну, 13 (1:0). Мбенза, 17 (1:1).

"Сент-Этьен" - "Лилль" - 5:0 (3:0)

Голы: Бамба, 7 (1:0). Амума, 13 (2:0). Амума, 39 (3:0). Амума, 61 (4:0). Малькюи, 65 - в свои ворота (5:0).

"Дижон" - "Анже" - 2:1 (1:0)

Голы: Капель, 22 - в свои ворота (1:0). Тэ, 53 (1:1). Жулиу Тавареш, 75 (2:1).