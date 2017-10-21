Дани Алвес: "Я не отец ни Неймару, ни Кавани"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес не считает, что нужно всерьез воспринимать конфликт между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром. Ссора между ними возникла во время матча лиги 1 с "Лионом" (2:0), когда Кавани и Неймар поспорили о том, кому бить пенальти, в итоге его исполнил уругваец, но не реализовал.

– Была большая путаница, – цитирует Le Parisien Алвеса. – Я не отец Неймару, а друг и брат. Также я не отец и Кавани. Я сам взял мяч, чтобы пробить пенальти, но и они оба хотели это сделать. Такое бывает, и это не от плохих отношений. Нормальная ситуация.