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00:01 | Футбол — Франция

Дани Алвес не позволил исполнить Кавани штрафной, отдав мяч Неймару


Защитник "ПСЖ" Дани Алвес решил не отдавать мяч нападающему Эдинсону Кавани, чтобы тот исполнил штрафной удар. Бразилец решил передать его своему соотечественнику Неймару.

"ПСЖ" обыграл "Лион" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата Франции. Победная серия парижан в турнире продлилась до шести игр, а "Лион" потерпел первое поражение в сезоне.

Отметим, что оба мяча были засчитаны как автоголы. В моменте с первым голом мяч отскочил от Марселу после удара Эдинсона Кавани, а во втором – Жереми Морель забил в свои ворота после выхода один на один от Кильяна Мбаппе.

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