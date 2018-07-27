Член исполкома РФС: "Головин – молодец! Думаю, еще два-три российских футболиста в ближайшем будущем заинтересуют европейские клубы"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал переход 22-летнего хавбека сборной России Александра Головина из ЦСКА в "Монако", о котором официально объявлено сегодня. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс процент с последующей продажи. Срок контракта – пять лет.

– Саша – молодец! "Монако" – хороший по европейским меркам клуб, – сказал Лебедев. – Я считаю, что лучше действительно начать с команды чуть ниже уровнем, чем тот же "Челси", но при этом постоянно играть, а не сидеть в запасе. К тому же россияне, уезжавшие в свое время в АПЛ, особых результатов и прогресса не добились, в основном выходили на замену. Конечно, Головину нужно пройти процесс адаптации к новым тренеру и футбольным условиям, но он будет в основе постоянно, если не в этом сезоне, то в следующем – точно. Выступление Александра на ЧМ-2018 в составе сборной России стало залогом для перехода в французский клуб. В будущем он обязательно повысит свой уровень и очень пригодится национальной команде. Надо отдать должное и господину Гинеру, человек умеет делать бизнес. Продать футболиста из российского чемпионата за 30 миллионов евро надо уметь. Буквально 10 лет назад за россиян предлагали меньшие суммы. То, что сейчас готовы давать больше, говорит и об успешном ведении дел в ЦСКА, и о том, что уровень наших игроков вырос. Думаю, что в ближайшем будущем еще два-три россиянина обязательно заинтересуют европейские клубы. Все-таки Черышев уже играет, теперь забрали Головина, может быть, обратят внимание на Миранчуков, если зарекомендуют себя. (Иван ТОРОПЦЕВ)