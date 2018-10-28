"Бордо" уступил "Ницце"

"Бордо" проиграл "Ницце" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч забил Вилан Сиприен.

"Ницца" набрала 14 очков и занимает десятое место. У "Бордо" столько же очков и восьмая позиция. В следующем туре "Ницца" примет "Амьен", а "Бордо" на выезде сыграет с "Лионом".

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

"Бордо" - "Ницца" - 0:1 (0:0)

Гол: Сиприен, 54.

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Санкаре (Корнелиус, 63), Лерагер, Отавиу (Плашил, 74), Бриан (Карамо, 63), Камано, Калу.

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Бюрнер, Сарр, Коли, Данилу (Вальтер, 80), Сиприен, Тамез, Балотелли (Боскальи, 89), Сен-Максимен (Ганаго, 81).

Предупреждения: Санкаре, 30. Балотелли, 66. Бенитес, 72. Корнелиус, 73. Данте, 86.

Судья: Бризар.

28 октября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

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