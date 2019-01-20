"Бордо" победил "Дижон" благодаря голу Корнелиуса

"Бордо" с минимальным счетом обыграл "Дижон" в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил нападающий Андреас Корнелиус.

"Бордо" набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Дижон" с 17 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Бордо" - "Дижон" - 1:0 (0:0)

Гол: Корнелиус, 77.

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Паленсия, 87), Йованович, Кунде, Плашил (Башич, 63), Отавиу, Бриан, Камано (Корнелиус, 63), Калу, Карамо.

"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади (Альфонс, 87), Абед, Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити (Марье, 38), Жулиу Тавареш, Саид (Муту, 73).

Предупреждения: Карамо, 11. Абед, 51. Хаддади, 62. Корнелиус, 64. Йованович, 71. Ямбере, 71.

Удаление: Амальфитано, 34.

Судья: Амель.

20 января. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

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