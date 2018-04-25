Блан отказался от услуг своих агентов

Бывший главный тренер "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан объявил о расставании со своими агентами. Блана, который с 2016 года ищет себе клуб, представляли Ален Мильяччо и Жан-Пьер Бернес.

– Мы прекратили сотрудничество с агентами, – цитирует AFP Блана. – Я благодарю Алена и Жан-Пьера за советы, которые они давали мне, помогая управлять карьерой.

Отметим, что Бернес также является агентом нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Мильяччо же ранее представлял тренера "Реала" Зинедина Зидана.