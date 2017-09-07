Бальде Кейта: "Не сравнивайте меня с Мбаппе"

Нападающий "Монако" Бальде Кейта отметил, что монегаски – единственный клуб, который сделал по нему предложение минувшим летом. Форвард также добавил, что он обладает собственным игровым стилем.

– Было много разговоров о том, что мной интересуется "Интер" и "Ювентус", – цитирует клубная пресс-служба Кейту. – Но единственное реальное предложение было от "Монако".

Мбаппе? Не сравнивайте меня с ним, не сравнивайте меня ни с кем. У меня свой стиль. Если я себя зарекомендовал как сильного футболиста, то это только потому, что я очень хорошо работал на протяжении всей своей карьеры.

Напомним, что в минувшее трансферное окно Кейта перешел из "Лацио" в "Монако", подписав контракт до 2022 года.