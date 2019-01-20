"Анже" одержал победу над "Нантом" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Единственный гол в этой встрече на 4-й компенсированной минуте забил форвард Анжело Фюльжини.

"Анже" с 23 баллами располагается на 15-м месте в лиге 1, а "Нант" с таким же количеством очков находится на 14-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

"Анже" – "Нант" – 1:0 (0:0)

Гол: Фюльжини, 90+4.

"Анже": Бютель, Бамба, Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Фюльжини, 75), Ндой, Рейне-Аделаида (Лопес, 55), Сантамария, Тэ, Баокен (Эль Мелали, 68).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Кватенг, Траоре (Лимбомб, 84), Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто, Уорис, Коло Муани (Боскилиа, 90+1).

Предупреждения: Ндой, 48. Жиротто, 73. Лукас Лима, 78. Павлович, 82. Коло Муани, 83.

Судья: Мийо (Франция).

20 января. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

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