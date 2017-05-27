Анхель Ди Мария: "ПСЖ" хочет выиграть Кубок Франции любой ценой"

Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассчитывает на победу в финале Кубка Франции против "Анже". Также он отметил, что его команда не ждет простой игры в финальной встрече.

- Для такого клуба, как "Пари Сен-Жермен", есть амбиции выигрывать все трофеи, - цитирует пресс-служба клуба Ди Марию. - В этом году мы не смогли выиграть чемпионат, но выиграли Кубок лиги и Суперкубок Франции. Если мы выиграем Кубок Франции, то у нас будет три трофея, это отличное достижение. Мы очень заинтересованы в этом финале и хотим выиграть его любой ценой.

Кубок Франции имеет свой шарм, в нем вы можете играть против команд из других дивизионов. Приходится играть на самых маленьких стадионах страны с отличной атмосферой, что усложняет условия, но добавляет ответственности. Мы готовимся к победе в каждом матче, независимо от соперника. Финал против "Анже" не будет простым. Против нас будет играть команда с очень хорошими игроками, которые быстры и умеют действовать на контратаках. Я думаю, что это будет отличный поединок.

Матч "Анже" - "ПСЖ" состоится сегодня, 27 мая, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.