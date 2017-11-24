Александер Чеферин: "УЕФА примет решение по "ПСЖ" и "Милану" до следующего сезона"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что пока нет решений по расследованию о нарушениях финансового fair-play в минувшее трансферное окно. Он отметил, что к зимнему трансферному окну решений точно не будет. Расследование ведется в отношении ряда клубов, включая "ПСЖ" и "Милан".

– Мне пока нечего сказать, – цитирует La Reppublica Чеферина. – Расследование продолжается. Решение должно быть принято до следующего сезона. В следующее зимнее окно "ПСЖ" может действовать на рынке свободно. Мы работаем и над делом "Милана". Но ничего не могу сказать. Посмотрим, как все сложится.