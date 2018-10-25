"Зенит" победил "Бордо"

"Зенит" на своем поле в матче 3-го тура Лиги Европы победил "Бордо" (2:1). Сине-бело-голубые с 7 очками занимают первое место в группе С. Французская команда потерпела третье поражение подряд.

На гол Джимми Бриана хозяева ответили точными ударами Артема Дзюбы и Далера Кузяева. В начале второго тайма при счете 1:1 Дзюба не забил пенальти.

Встреча 4-го тура "Бордо" – "Зенит" пройдет во Франции 8 ноября.

Лига Европы

3-й тур

Группа С

"Зенит" (Россия) - "Бордо" (Франция) - 2:1 (1:1)

Голы: Бриан, 26 (0:1). Дзюба, 41 (1:1). Кузяев, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 53 (вратарь).

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Набиуллин, Мак (Шатов, 76), Ерохин, Паредес, Кузяев, Дзюба (Заболотный, 86), Дриусси (Оздоев, 88).

"Бордо": Костиль, Левчук, Кунде, Пабло, Пундже, Калу, Тшуамени, Отавиу, Санкаре, Карамо (Юссуф, 67), Бриан (Де Превиль, 79).

Предупреждения: Паредес, 38. Ерохин, 78. Нету, 87. Иванович, 90+2. Отавиу, 90+2.

Судьи: Брих. Борш, Лупп, Данкерт, Фриц (все - Германия).

25 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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