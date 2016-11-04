Стивен Кенни: "Зениту" не хватает второго Витселя"

Главный тренер "Дандолка" Стивен Кенни после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита" (1:2) отметил, что петербургскому клубу не хватает второго Акселя Витселя. Тренер добавил, что доволен игрой своей команды, но разочарован итоговым результатом.

– Мы немного разочарованы. Думаю, что могли сыграть вничью. "Зенит" вел себя активно и заслуживал победу, но и мы забили, а также два раза попали в штангу. Доволен игрой своей команды в обоих матчах с петербуржцами.

– Как вы теперь оцениваете шансы на выход из группы?

– Нам еще предстоит поездка в Израиль, а также домашняя встреча с АЗ. Видимо, будем бороться до последнего матча.

– Как вам удалось навязать борьбу фавориту группы в обеих играх? В чем, на ваш взгляд, заключаются слабости "Зенита"?

– "Зенит" – это фантастическая, очень качественная команда, которая выиграла группу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Много слабостей в игре петербуржцев я не увидел. Единственная проблема "Зенита" в том, что у него нет двух Витселей.

– Почему вы отметили именно Витселя? Чем он хорош?

– Я смотрел много видеозаписей игры "Зенита", когда готовился к очным матчам. Отметил, что Хави Гарсия играет низко, а Витсель – везде. У него есть пас, дриблинг... (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"