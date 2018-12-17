Сергей Веденеев: "Состав "Фенербахче" ничем не слабее, чем у "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Сине-бело-голубые встретятся с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.

В чемпионате Турции "Фенер" после 16 туров занимает предпоследнее, 17-е место.

– По качеству футболистов у турок очень хорошая команда, – сказал Веденеев. – Думаю, как и некоторые наши клубы, там просто не рассчитали силы: делалась ставка на Лигу чемпионов, где "Фенербахче" уступил "Бенфике" в 3-м отборочном раунде. И что-то потом сломалось. Может, в своей лиге на поле не всегда выходили все сильнейшие из-за той самой задачи попасть в ЛЧ. В чемпионате Турции "Фенербахче" очень мало забивает, но это не очень хороший фактор для "Зенита".

– Почему?

– У соперника есть время провести серьезные изменения в составе, подготовке и настрое. Состав нисколько не слабее, чем у "Зенита". Единственный положительный момент – турецкие команды всегда не слишком уверенно выступают на выезде. Зато у себя дома при горячей поддержке трибун играют на кураже. Так что шансы равны. "Зенит" ведь будет сразу после сборов будет испытывать недостаток серьезной практики. Так что не стоит радоваться, что питерцам попался "Фенербахче". (Игорь Новиков)​

"Краснодар" - "Байер", "Фенербахче" - "Зенит". Все пары 1/16 финала Лиги Европы