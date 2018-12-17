"Краснодар" - "Байер", "Фенербахче" - "Зенит". Все пары 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Стали известны ее результаты.

Результаты жеребьевки 1/16 финала:

"Виктория" (Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)

"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)

"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)

"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)

"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)

"Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания)

БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).

Первые матчи пройдут 12 и 14 февраля 2019 года, ответные - 20 и 21 февраля. Финал турнира состоится в Баку (Азербайджан) 29 мая.

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