"Краснодар" - "Байер", "Фенербахче" - "Зенит". Все пары 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Стали известны ее результаты.
Результаты жеребьевки 1/16 финала:
"Виктория" (Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)
"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)
"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)
"Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания)
БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).
Первые матчи пройдут 12 и 14 февраля 2019 года, ответные - 20 и 21 февраля. Финал турнира состоится в Баку (Азербайджан) 29 мая.
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Дополнительная информация
- Зенит Санкт-Петербург
- Челси
- Динамо Киев
- Спортинг Л
- Фенербахче (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Шахтер Дн
- Лацио
- Севилья
- Селтик
- Интер Милан
- Динамо Загреб
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Брюгге
- Краснодар
- БАТЭ
- Генк
- Вильярреал
- Байер
- Ренн
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Галатасарай (Футбол)
- Рапид В
- Мальме
- Цюрих
- Бетис
- Виктория Пльзень
- Славия П
- Зальцбург