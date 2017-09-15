Сергей Фурсенко: "Мевля - красавец!"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что удачно отыграл новичок команды Миха Мевля. Словенец, который перешел в питерский клуб из "Ростова" в последний день трансферного окна, сегодня дебютировал в составе сине-бело-голубых.

- Он красавец! Нам не хватало такого игрока, - заявил Фурсенко. - Он высокий и достаточно быстрый. Повезло, что в последний день мы взяли столь сильного центрального защитника.

- "Зенит" очень успешно начал групповой раунд. Это заявка на первое место в группе?

- Каждый следующий матч надо выигрывать. Помните, мы выиграли почти все матчи в группе, а потом вылетели в 1/16 финала. Надо ровно и спокойно сойти с этой горки и сделать то, что предназначено судьбой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)