22:25 | Футбол — Лига Европы

Семак: "Пройти дальше будет очень сложно"


Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча с минским "Динамо" заявил, что его клубу будет очень сложно пройти в следующую стадию Лиги Европы.

Первый матч третьего квалификационного раунда турнира в Минске завершился победой хозяев со счетом 4:0.

– Неприятное поражение. В первом тайме, к сожалению, не забили, а пропустили, потом еще пропустили... Все было не в нашу пользу, обидное поражение. Шансы пройти дальше? Будет очень сложно.

– Первые три гола пропущены после "стандартов". Что с ними?

– Сложный вопрос. С позиционных игрой никаких проблем не было, а "стандарты"... И наши "стандарты" оставляли желать лучшего, да и в пропустили после "стандартов". Изначально присутствовал некая нервозность, были ошибки – в основном, технического характера. (Гоша ЧЕРНОВ)

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